Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler!
Feyenoord forması giyen Leroy Fer, Türkiye Milli Takımı'nı seçen takım arkadaşı Orkun Kökçü hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Hollanda'da harikalar yaratan ve Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için takım arkadaşı Leroy Fer'den övgü dolu sözler geldi.
Hollanda basınına konuşan Fer, 19 yaşındaki futbolcu için şöyle konuştu;
''TOPU ORKUN'A VERİN VE...''
''Orkun oyunu çok iyi okuyor. İnanılmaz bir tekniği var, ayrıca ayakları çok iyi. Topu Orkun'a verin, o ne yapacağını bilir. Her zaman topu isteyen bir oyuncu zaten. Sorumluluk alıyor. Sahada farkını gösteriyor, çok çok tehlikeli bir futbolcu.''
Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Orkun, A Milli Takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanmıştı.
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