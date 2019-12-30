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Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:33,Son Güncelleme:/

Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler!

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Leroy Fer'den Orkun Kökçü için övgü dolu sözler!

Feyenoord forması giyen Leroy Fer, Türkiye Milli Takımı'nı seçen takım arkadaşı Orkun Kökçü hakkında konuştu.

Spor Arena Dış Haber | Hollanda'da harikalar yaratan ve Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için takım arkadaşı Leroy Fer'den övgü dolu sözler geldi.

Hollanda basınına konuşan Fer, 19 yaşındaki futbolcu için şöyle konuştu;

''TOPU ORKUN'A VERİN VE...''

''Orkun oyunu çok iyi okuyor. İnanılmaz bir tekniği var, ayrıca ayakları çok iyi. Topu Orkun'a verin, o ne yapacağını bilir. Her zaman topu isteyen bir oyuncu zaten. Sorumluluk alıyor. Sahada farkını gösteriyor, çok çok tehlikeli bir futbolcu.''

Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen Orkun, A Milli Takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanmıştı.

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