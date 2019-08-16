Son Dakika: L'Equipe, Galatasaray'ın Falcao transferini duyurdu! 3 yıllığına...
Fransa'nın ünlü haber sitesi L'Equipe, dün akşam saatlerinde Falcao'nun, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddettiğini yazmıştı. Gece ise yeni bir gelişme yaşandı!
Spor Arena | Yılan hikayesine dönen Falcao'da son dakika transfer gelişmesi...
Dün akşam saatlerinde Falcao'nun, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddettiğini ve Galatasaray ile 5 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşma aşamasında olduğunu yazan Fransa'nın ünlü haber sitesi L'Equipe, gece geç saatlerde ise bambaşka bir gelişme paylaştı.
Falcao'nun artık otelde kaldığını ve Galatasaray'a gitmek için Monaco'yla anlaşmanın yapılmasını beklediğini belirtti.
Kolombiyalı tecrübeli golcünün sarı-kırmızılı takım ile 3 yıllık anlaşmaya vardığının da altının çizildiği haberde, Falcao'nun İstanbul'a gelmek için oldukça kararlı olduğu açıklandı.
BAŞKAN TALEP ETTİ
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün haberine göre de; Yıldız oyuncunun gecikmesinin nedeni Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev’in talebi...
Rybolovlev. Falcao’ya “3 puan ile veda et, hafta sonu formanı giy ve öyle git” dedi. Fransa’da ligin ilk haftasında sahasında Lyon’a 3-0 mağlup olan Monaco, bu hafta Metz ile deplasmanda kaşılaşacak. Oyuncunun pazartesi veya salı günü özel uçakla İstanbul’a gelmesi ve Konyaspor kadrosunda olması planlanıyor.
Falcao da Galatasaray’ı istiyor
Dün İstanbul’a dönen menajer Ahmet Bulut da, aynı doğrultuda açıklama yaparken, “Radamel Falcao’nun niyeti G.Saray’da futbol oynamak. Olumsuz bir bir şey yok. Görüşmeler yolunda gidiyor. Hafta sonu bir maçları var. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar her şey netleşir” dedi.
Ahmet Bulut, bir bonservis bedeli ödenip ödenmeyeceği konusuna dair ise “Bu konuda benim açıklama yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, Kolombiyalı yıldız futbolcunun bonservissiz alınacağı öğrenildi.
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