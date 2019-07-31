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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.07.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

L’Equipe de topa girdi! Falcao ile Galatasaray... | Transfer Haberleri

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Galatasaray'da golcü transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Fransa'nın en ünlü gazetesi L’Equipe, Falcao'da geri sayıma geçen sarı kırmızılıların yıldız ismi bitirmeye en yakın kulüp olduğunu duyurdu. İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberleri...

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor... Dünyanın dört bir yanında Falcao ile Galatasaray arasındaki flört spor medyasının manşetlerini süslüyor. Bunun son örneği Fransa’da yaşandı. Ülkenin saygın gazetesi L’Equipe, geniş bir Falcao dosyası yayınlarken, bu transferdeki en şanslı kulüp olarak Galatasaray’ı gösterdi. Haberde Monaco’nun, menacer Jorge Mendes’ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül istediği belirtildi. Bu doğrultuda Real Madrid’den Mariano Diaz’ı renklerine bağlamaya hazırlanan Fransız kulübünün, geçen hafta sağlık kontrolünden geçemeyen Milan’lı Andre Silva’yı da tekrar tesislere davet ettiği kaydedildi.

Geri sayım başladı

Ayrıca Falcao’nun kulüpten çıkışı için Valencia ve Atletico Madrid’le görüşmeler yapıldığı, ancak oyuncuya en iyi teklifi Galatasaray’ın sunduğu ifade edildi. L’Equipe işte bu nedenle, Galatasaray’ın bu transfere çok yaklaştığını iddia etti. Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar da Radamel Falcao transferinin bu hafta bitmesinin beklendiğini, artık sadece detayların görüşüldüğünü dile getiriyor.

İlk hedef 3 Ağustos

Yönetim, Falcao’yu 3 Ağustos’ta Türk Telekom’da Panathinaikos ile oynanacakhazırlık maçına getirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Hedef, transferi 2 milyon Euro’nun altında bir bonservis bedeliyle bitirmek. Ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, anlaşmanın 3 yıllık olacağını ve Falcao’ya 5 milyon Euro ödeneceğini iddia etti.

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