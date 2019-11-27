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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
İHA
27.11.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Leonel Marshall Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

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Leonel Marshall Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı Kübalı pasör çaprazı ve smaçör Leonel Marshall’ı kadrosuna kattı.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi’nde iyi bir başlangıç yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı kadrosunu Leonel Marshall ile güçlendirdi. Sabah saatlerinde WM Medical Park Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrollerini tamamlayan Kübalı sporcu daha sonra kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeye imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri Murat Mestan, Ömer Cihat Bay ve Baş antrenör Fazıl Demirci hazır bulundu. Bursa’da olmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Takım için elinden geleni yapacağını söyleyen Marshall, “Bursa’da olmaktan dolayı iyi hissediyorum. Burada birçok kişiyi tanıyorum. Takımımızda çok fazla potansiyel var. Efeler Ligi için ciddi bir ekibiz. Takım arkadaşlarıma ve takımın hedeflerinde yardımcı olmak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bursalı sporseverler bizi izlemeye gelsinler onlara her zaman ihtiyacımız var” diye konuştu.

Baş antrenör Fazıl Demirci ise “Çok önemli bir profesyoneli kadromuza kattık. Genç oyuncularımız kendisinden çok şey öğrenecekler. Takımımıza büyük katkı sağlayacak. Eksik olan bölgelerimizi Marshall ile dolduracağız. Bursa voleybolu için büyük bir olay, çünkü artık dünyanın gözü burada olacak. Geçmişte tanıdığım, beraber çalıştığım karakterli ve güçlü bir oyuncu. Takımımda bulunduğundan dolayı çok memnunum” ifadelerini kullandı.

1979 doğumlu Kübalı sporcu Leonel Marshall, Türkiye’de daha önce Fenerbahçe, Arkas ve Galatasaray formaları giydi. 1.99 boyundaki tecrübeli oyuncu ülkesinin milli formasının 200’den fazla giyerken İtalya’da 4, Türkiye’de 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 CEV Kupası kazandı.

Leonel Marshall Bursa Büyükşehir Belediyesporda

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