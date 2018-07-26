Leonardo yeniden Milan'da!
Antalyaspor'da teknik direktör olarak çalışan Brezilyalı çalıştırıcı Leonardo, Serie A devi Milan'da genel menajerlik görevine getirildi.
Süper Lig'de Antalyaspor'un başında 10 maç teknik direktörlük yapan Brezilyalı Leonardo, eski kulübe Milan'a geri döndü.
48 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce teknik direktör olarak çalıştığı Milan'da, bu kez genel menajerlik görevini üstlenecek.
Milan Başkanı Paulo Scaroni, Leonardo'nun dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada ''Büyük Milan'ın eski günlerine dönüşüne yönelik atılmış bir adım. Onun uluslararası deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz'' diye konuştu. (Fanatik)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle