Leonardo, "Neymar karizmatik ve sınır tanımaz"

Fransız basınına konuşan Leonardo, Neymar'ı transfer edebilecek 2-3 kulüp olduğunu ifade ederken, "Ayrıca PSG'nin bir avantajı da vardı, şu ana kadar hiç Şampiyonlar Ligi zaferi yoktu. Paris gibi bir şehrin... Londra, Madrid, Milan hatta Bükreş bile kazandı ama Paris'in yok. Bu motive edici. Proje devam edecek ve bunun önemli parçalarından birinin Brezilyalı olması da beni mutlu ediyor. Paris ile Brezilya arasında bir şeyler var. Rai de burada bir efsaneydi, kendini kabul ettirmişti. Neymar da öyle olacak. Neymar karizmatik ve sınır tanımaz. Paris buna bayılır. Ama bu durumu idare etmek kritik öneme sahip. Kulüp her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.

2011-2013 yılları arasında PSG'de sportif direktörlük görevinin üstlenen Leonardo, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Antalyaspor'un başına geçmişti.