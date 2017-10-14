"Dürüst olmam gerekirse bugün farklı bir oyun ortaya koymamız gerekirdi. Maçın başında yediğimiz ilk gol kırmızı kart ve 10 kişi kaldıktan sonra benim takımım reaksiyon gösterdi. Takım bugün harika oynadı. İlerisi için pozitif bir işaret. Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklediler. Sivasspor maçında da aynısı olmuştu. 2-0, 3-0 olunca skoru geri çevirmek kolay olmuyor. Takım iyi bir oyun sergiledi ama olmayınca olmuyor. Takımın pozitif işleri ilerisi için çok güzel bir mesaj olarak görünüyor. Göztepe takımı gerçekten çok iyiydi, etkili oynadılar ama hakem faktörünü de konuşmak istemiyorum. Eto'o'nun penaltı pozisyonu da tartışılır. Maçın genelinde Antalyaspor daha iyi takımdı."