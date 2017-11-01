Leonardo: "2-3 galibiyet bizi uçurur"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, 4-0’lık Bursaspor yenilgisinin ardından hızlı bir şekilde Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Sakat oyuncularının fazlalığını dile getiren Leonardo Araujo, William’ın kontrollerinin devam ettiğini, kısa sürede takımda yerini alabileceğini belirtti. Djourou, Nasri ve Salih’in sakatlığının sürdüğünü aktaran Araujo, tüm maçlarda oynayan Charles, Chico, Celustka gibi oyunculardan oluşan futbolcu topluluğuna sahip olduğunu kaydetti.

Sandro’nun oynadığı iki maçta da kırmızı kart görmesine değinen Leonardo, Brezilyalı futbolcunun yanlış hareket yaptığının farkında olduğunu aktardı. Sandro hakkında kulübün disiplin talimatnamesine göre davranıldığını bahseden Leonardo, "Göztepe maçında ve Bursaspor maçında sahada bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kaldık. O da hatasının farkında, zor birdurum ama üstesinden gelinir" diye konuştu.

Yenilgilerin takım için her zaman zor durumlar oluşturduğuna dikkat çeken Leonardo Araujo, "4 maçta 3 mağlubiyet var. Bize inanan, gönül veren taraftarımız var. Onalar takımlarının iyi yerde olmasını bekler. Bu beklentinin karşılığı galibiyettir. İnanıyorum ki art arda galibiyetler kötü durumdan çıkmamıza vesile olacaktır. Taraftarımızın güzel futbol ve galibiyet beklentisini karşılamak zorundayız" dedi.

Antalyaspor’un puan tablosunda bulunduğu konumdan üst sıralara yükseleceğine inandığını vurgulayan Araujo, "Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, biz bu durumun üstesinden gelebilecek takımız. 2-3 galibiyet bizi puan tablosunda uçuracak. Buna ihtiyacımız var. Son iki maçta iki kırmızı kart gördük ve duran toptan gol yiyoruz. Bu eksikliğimizi hızla kapatmamız ve tekrarlamamamız gerekiyor. Bu durumu geliştirdiğimizde alacağımız galibiyetlerle çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından antrenman metodundaki değişiklik nedeniyle futbolcularda sakatlık yaşanabileceğini dile getiren Leonardo Araujo, futbolcularının antrenmanda gösterdiği çabayı sahaya da yansıtmalarının kendisi açısından önemli olduğunu vurguladı.