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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.06.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Leo Schwechlen, Göztepe'ye dönmek istiyor!

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Leo Schwechlen, Göztepe'ye dönmek istiyor!

Süper Lig’de son hafta ligde kalmayı başarmasının ardından yeni sezonda kabus görmemek için transfer arayışlarına başlayan Göztepe’ye eski futbolcusu Leo Schwechlen’den haber geldi.

Geçen sezonu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’da geçirip küme düşme acısı yaşayan Fransız defans oyuncusu, eski kulübüyle temasa geçerek dönmek istediğini bildirdi.

Göz-Göz’de 2016-17 sezonunda 1. Lig’de 2017-18’de de Süper Lig’de forma giyen tecrübeli defans oyuncusu, takımın defanstaki jokeri olarak görev yapmıştı.

Leo Schwechlen, geçen sezon başında Bayram Bektaş tarafından kadrodan elenip Erzurum’un yolunu tuttu.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın da BŞB Erzurum’un ligde oynadığı tüm maçlarda ilk 11’de görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi.

Defansın solunda Traore’nin ağır sakatlıklar geçirmesiyle sıkıntı yaşayan Göztepe’nin öncelikle bu bölgeyi takviye etmek istediği, listesine Fenerbahçe’den İsmail Köybaşı ve Galatasaray’da şans bulamayan Ömer Bayram’ı aldığı belirtildi.

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Leo Schwechlen, Göztepeye dönmek istiyor

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