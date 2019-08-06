Leo Schwechlen, Göztepe'de! | Transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak BB Erzurumspor'da forma giyen Leo Schwechlen'i transfer etti.
Göztepe transferi şu şekilde açıkladı:
2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Göztepe'mizde forma giyen Leo Schwechlen eve geri döndü. Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.
2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'mizin formalarını giymiş ve son olarak 2018/19 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.
Leo'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
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