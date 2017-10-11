Sezon başında Beşiktaş’a transferiyle olay olan Jeremain Lens, siyah beyazlı kulübe Fenerbahçe’den gelmediğini söyledi. Hürriyet’e özel bir röportaj veren Hollandalı yıldız, “Ben geçen sezon Fenerbahçe’de oynarken Sunderland’in oyuncusuydum. Yani burada kiralık oynuyordum. Dolayısıyla Beşiktaş’a Fenerbahçe Kulübü’nden değil, Sunderland’den geldim. İnsanların bunu gözardı etmemesi gerekiyor” dedi.

Lens, “Beşiktaş’a gelirken çektiğim videoda da doğru olduğuna inandığım adımı attığımı anlatmaya çalıştım. Başka bir anlam çıkartılmasın” diye konuştu. İşte Lens ile yaptığımız söyleşiden çarpıcı bölümler...

İLK HEDEF DEVLER LİGİ'NDE GRUPLARDAN ÇIKMAK

2005 yılında Alkmaar formasıyla Fenerbahçe’ye karşı görev yapmıştım. Ve geçen sezon da Fenerbahçe’de kiralık oynadım. Beşiktaş’a bu sezon da çok iyi oyuncular geldi. Geçen sezon Adriano, bu sezon Pepe...

Beşiktaş’a Real Madrid ve Barcelona’dan futbolcular gelince ben de hiç düşünmeden yapılan teklif kabul ettim. Şimdi buradaki hedefim takımın bir parçası olmak ve üst üste üçüncü şampiyonluğu yakalamak. Şampiyonlar Ligi’nde de gruptan çıkmak istiyoruz. Performans olarak iyi durumdayız. Bazı maçlarda oyunumuzun karşılığı skora yansımadı.

DAHA ÇOK OYNAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM

Geçen sezon Fenerbahçe’de oynarken gollerim ve asistlerim vardı. Bunu yeniden yapmak için sürekli oynamak gerekiyor. Ben de Beşiktaş’ta daha fazla oynayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş’ta şans bulduğumda en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Trabzonspor maçında kaçırdığım pozisyon önemliydi. Topu Cenk Tosun’a de verebilirdim. Benim golü kaçırmamın hemen ardından beraberlik golünü yedik ve maç 2-2’ye geldi. Elbette üzgünüm. Ama futbol bu. Ben o gün golü atsaydım da bugün kimse, “Neden pas vermedin” diye sormayacaktı. Bundan sonraki maçlarda benzer pozisyonlarda daha iyi kararlar vermem gerekecek.