'Lens'i soyunma odasında bırakırım!'
Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, kupa derbisinin ilk yarısını değerlendirdi...
İşte, Kenan Başaran'ın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki ilk 45 dakika yorumu...
- Geçen Pazar akşamı oynanan derbiye göre iki hoca da vidaları biraz daha gevşetmişti. Yani Fenerbahçe önde acımasız bir baskı uyguluyorda ne de Beşiktaş sahasında çıkmakta zorlanıyordu. Ki zaten bu yüzden ilk golü Beşiktaş buldu. Zihihsel rahatlık Beşiktaş’ı da skoru korumaya yöneltmedi. Maç büyük ölçüde ‘atan kazanır’ havasında oynandı ilk 45’te. Pazar akşamı ilk 30 dakikasında Fenerbahçe’nin sonrasında Beşiktaş’ın oynadığı bir oyun vardı.
- Bu akşamsa iki taraflı bir maç oluyor. İki takım da gol yemekten veya kaybetmekten korkmuyor. Sonuçta da ortaya zevkli bir futbol ortaya çıktı. Ligdeki derbide topu kullanma oranında Beşiktaş bariz bir üstünlük sağlarken bugün topa ortak olmuş durumda. Tüm bunlar kırmızı kart öncesiydi. Alper’in atılmasından sonra Lens, turu getirecek kapıya açacakken içine “Batuhan Karadeniz kaçtı”. Ne pas verdi ne de kendisi atabildi. Ben olsam ikinci yarıya çıkarken Lens'i soyunma odasında bırakırım!
- Fenerbahçe geriye düşecekken 10 kişiyle 2-1 öne geçti. İkinci devre daha bir çok şeye gebe. Beşiktaş da 10 kişi kalabilir. Fenerbahçe, pazargünkü derbinin ilk 30 dakikasına dönüp kapanıp kontra kovalayabilir. Güneş, Quaresma ve Babel’den birine yönelmek zorunda. Zira Lens’e çok kızmıştır. Kocaman da Valbuean ve Giuliano silahını çekecektir. İlk tercih de Giuliano olacaktır… Belki ikinci devre direkt onla da başlayabilir.
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