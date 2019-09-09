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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Lens'e ocak ayına kadar süre

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Lens'e ocak ayına kadar süre

Beşiktaş yönetimi, yıllık 2.3 milyon Euro alan ve Mayıs 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Jeremain Lens’e Ocak ayına kadar süre tanıyarak, “Kendine takım bul” diyecek. Lens, bu sezona da kötü girince tamamen gözden çıktı.

Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma’dan sonra Jeremain Lens de takımdan gönderilecek. Bu sezon toplam 15 futbolcuyla yollarını ayıran siyah beyazlılar, Lens ile bu sayıyı 16’ya çıkaracak. Beklentileri bir türlü karşılamayan Hollandalı futbolcu 2.3 milyon Euro’luk yıllık ücretiyle de büyük bir külfet oluşturuyor.

N’Koudou’dan sonra Diaby’i de renklerine bağlayan Beşiktaş, Lens’ten kendisine devre arasına kadar kulüp bulmasını talep etti. Yönetimin Lens ile önümüzdeki günlerde masaya oturup, ayrılma talebini iletmesi bekleniyor. Bütçe dengesi için Beşiktaş,

2017’de Sunderland takımından 1.5 milyon Euro

bonservis bedeliyle satın aldığı ve bugüne dek 4 milyon 450 bin Euro ödediği Lens’e, kalan 3 yıllık sözleşmesi için 6 milyon 50 bin Euro daha ödemek zorunda. Bu sezon sadece 2 milyon Euro bonservis geliri elde eden buna karşın 15.8 milyon Euro bonservis harcaması yaparak 13.8 milyon Euro açık veren siyah beyazlılar, takım ücretlerini düşürmek istiyor

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