Lens'e acil ödeme yapıldı
Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu rahat bir nefes aldı.
Beşiktaş Yönetimi, Jeremain Lens’e dün 900 bin Euro’luk bir ödeme gerçekleştirdi.
Siyah beyazlı yönetim, ödeme talebinde bulunan Hollandalı oyuncuya söz verdiği üzere dün alacaklarının 900 bin Euro’sunu hesaba yatırdı.
Öte yandan yönetim kaynaklarından, oyuncuya 18 Mart’a kadar 1 milyon Euro’luk bir ödeme yapılmaması halinde sözleşmesi gereği serbest kalacağı bilgisi teyit edilmedi.
Söz konusu kaynaklar, Lens’in acil bir ihtiyaç nedeniyle ödeme talep ettiği ve bu yüzden kendisine 18 Mart’ta ödeme yapılacağı sözü verildiğini kaydetti.
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