Lens: "Önemli olan sonuç"
Beşiktaş'ta iki gol birden atarak maçın yıldızı olan Jeremain Lens, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Hollandalı yıldız şöyle konuştu:
İlk olarak ikinci yarıda iyi bir takım performansı sergiledik. İlk yarıda Sarpsborg'a gerekli cevabı veremedik. İkinci yarıda maçı çevirdik ve 3 gol bulduk. Her maç farklıdır. Bugün maçı kazandırdım. Başka bir maç başka bir oyucu da olabilir. Burada önemli olan şey sonuç. Yeni bir sakatlıktan çıktım. Arkada adalemde bir sakatlık vardı. Sadece 2 antrenman yapabildim takımda. Kramp gibi görünüyor umarım önemli bir şey yoktur.
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