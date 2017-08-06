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Lens: 'Gerçekler bazen acıtır'

Beşiktaş'ın transferi için anlaşma sağladığı, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı. 

Hürriyet Haber
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Lens, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru. Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Fenerbahçe ve Sunderland taraftarlarına çok büyük teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayı giyecek Hollandalı futbolcu, yayımladığı videoda ise "Türkiye'ye döndüğüm için gerçekten çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Ne harika bir şehir. Bana her şeyi verdiniz. Gerçekten hissettim bunu ve sarı-lacivert ile kırmızı-beyazlı taraftarlara teşekkür etmeme izin verin. Benim hedefim en üst seviyede oynamak. Harekete geçme zamanı. Bana teklifi onlar yaptı. Gerçekler bazen acıtır. Teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Öte yandan Lens'in, siyah-beyazlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Amsterdam'dan özel uçakla Samsun'a geçerek, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını izleyeceği bildirildi.

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