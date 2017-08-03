Lens geldi, Quaresma gidiyor mu? İşte yanıtı

Beşiktaş transferde nokta atışlar yapmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar golcü sorununu Negredo'yu renklerine bağlayarak çözdü. Diğer yandan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens'i de renklerine bağladı.
Kanat bölgesine yapılan bu transferin ardından gözler takımdan kimin ayrılacağına çevrilmiş durumda. Gazetemiz yazarlarından Kenan Başaran, Negredo transferini, Quaresma ile Babel'in son durumunu ve siyah beyazlıların defans hattını yorumladı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...