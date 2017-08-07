Lens: Beşiktaş'ı seçtim; çünkü...

İmza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı.

İşte basın toplantısından açıklamalar:

Fikret Orman: Biz Lens'i istedik. O da bizimle oynamayı çok istedi. Büyük ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon geçireceğiz hep beraber. Bizim işimiz oyuncularımızı mutlu etmek, onların da işi bizim tarftarlarımızı mutlu etmek. Beşiktaş ailesine hoşgeldin diyorum tekrar. Allah utandırmasın.

Lens: Çok teşekkür ederim çok mutluyum Beşiktaş ailesine katıldığım için. Beşiktaş üst üste 2 sezon şampiyon oldu. Üçüncüsünü hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız hep birlikte. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, en üst seviyedeki hedeflerin bir parçası olmak istediğim için bu tercihi yaptım.

Fikret Orman: Beşiktaş kulübünün gündemi, bir başka kulübün başkanın (Aziz Yıldırım) yaptığı açıklamalar değildir. Biz bölye polemik yaratacak şeylerin içine girmek istemiyoruz. Biz Jermain'in anlaşmasını Sunderland kulübü ile yaptık. Fenerbahçe'den almadık , Sunderland'den aldık. O ailenin artık bir parçası artık. Ben de bu ailenin bir büyüğüyüm. O yüzden böyle bir polemiğin içine girmesini istemiyorum.

Lens video hakkında: Çok özeldi daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Yakın gelecekte belki birini aramam gerekebilir; o bana bağlı bir karar değil ama gerekirse üstüme düşeni yaparım.

Fikret Orman: Jermain Lens'in annesi de burada ona da teşekkür ediyorum. Onlar da destek verdiler bu karar. Her şeyin hayırlısı olsun. İnşallah hep beraber çok günler geçirmemiz umuduyla tekrar hayıtrlı olsun diyorum.

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