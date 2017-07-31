Lens artık Beşiktaşlı!

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezonun en flaş isimlerinden biri haline gelen Lens, yeni sezonda Kartal oluyor... Sarı-Lacivertliler’in bir türlü anlaşma sağlayamadığı Hollandalı için Beşiktaş devreye girmiş, hem yıldız futbolcuya hem de kulübü Sunderland’e teklif iletmişti.

RAKAM 4 MİLYON EURO

Uzun zamandır devam eden görüşmelerde imza aşamasına dün itibariyle ulaşıldığı ortaya çıktı. İstanbul’da çok mutlu olduğunu her fırsatta belirten Lens’in de bu transferin bitmesinde büyük rol oynadığı gelen haberler arasında. Kartal’ın 29 yaşındaki kanat futbolcusu için İngiliz ekibine, 4 milyon Euro (16 milyon TL) bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

3 YILLIK İMZALAYACAK

Bu hafta içinde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesi planlanan Lens’in 3 yıllık imza atacağı kaydedildi. Oyuncunun alacağı maaş ise Beşiktaş tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Geçtiğimiz sezon 26 lig maçında forma giyen futbolcu, 4 gol atarken, 12 gole de asistiyle katkı sağladı. (Fanatik)

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