Lena sezonu podyumla noktaladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriLena sezonu podyumla noktaladı
GeriDiğer Lena sezonu podyumla noktaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
27.11.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Lena sezonu podyumla noktaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lena sezonu podyumla noktaladı

Türkiye’yi rüzgar sörfünde başarıyla temsil eden Red Bull sporcusu Lena Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nda sezonun son yarışında Yeni Kaledonya’da önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar Slalom dalında mücadele eden Erdil, sezonu podyumla kapadı. Başarılı sporcu, zorlu sakatlık sürecinin ardından podyumla dönme sevincini yaşadı.

Rüzgar sörfünün Türkiye’deki bir numarası Lena Aylin Erdil, Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nın son ayağı olan Yeni Kaledonya’da podyuma çıktı. Kadınlar Slalom dalında mücadele eden Erdil, önemli bir başarıya imza atarak sezonu üçüncü olarak noktaladı. Lena Erdil, zorlu sakatlık sürecini de bronz madalya ile noktaladı. 

'Değerli hiçbir şey kolay elde edilemez'

Sakatlık sürecinin atlatıp sezonu yarış üçüncülüğü ile noktalayan Lena Erdil ’’Sakatlığımdan sonra başarılı bir geri dönüş yapmak hayali beni sonsuz saatler boyunca süren fizyoterapi seanslarında motive eden şeydi. En üst seviyede mücadele etmeye çalışırken sınırlılıklarımı kabul etmeye çalışmak çok zorlayıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı bir deneyim oldu. Ama her şeyden önemlisi yeni sezona kazanma açlığıyla girmemi sağladı. 'Değerli hiçbir şey kolay elde edilemez' sözüne yürekten inanıyorum. 2020 sezonu için tam performansla antrenman yapabilecek olmak beni inanılmaz motive ediyor" açıklamalarında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle