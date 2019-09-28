Leipzig'in ilk yenilgisi OzanlÄ± Schalke'den
Milli futbolcu Ozan Kabak'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Schalke 04, deplasmanda Leipzig'i 3-1 maÄŸlup etti.Â
Schalke 04, 29. dakikada Salif Sane ve 43. dakikada penaltÄ±dan Amine Harit'in attÄ±ÄŸÄ± gollerle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde tamamladÄ±. Ä°kinci yarÄ±da da Ã¼stÃ¼n oyununu sÃ¼rdÃ¼ren mavi-beyazlÄ±lar, 58. dakikada Rabbi Matondo'un topu aÄŸlara gÃ¶ndermesiyle skoru 3-0 yaptÄ±. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Emil Forsberg ile bulduÄŸu golle durumu 3-1'e getirdi. MaÃ§ta baÅŸka gol olmadÄ± ve Schalke 04 mÃ¼sabakadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Milli futbolcu Ozan Kabak, yedek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 82. dakikada Omar Mascarell'in yerine oyuna dahil oldu.Â Mavi-beyazlÄ±larda oynayan diÄŸer TÃ¼rk asÄ±llÄ± futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 90 dakika forma giydi.
Bu sezon ilk maÄŸlubiyetini alan Leipzig, 13 puanda kaldÄ±. Schalke 04 ise puanÄ± 13'e Ã§Ä±kardÄ±.
BugÃ¼n oynanan diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalarda Wolfsburg, deplasmanda Mainz 05â€™i 1-0, Bayer Leverkusen de yine deplasmanda Augsburg'u 3-0 yenmeyi baÅŸardÄ±.
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