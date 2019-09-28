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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
AA
28.09.2019 - 19:47, Son GÃ¼ncelleme:

Leipzig'in ilk yenilgisi OzanlÄ± Schalke'den

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Leipzig'in ilk yenilgisi OzanlÄ± Schalke'den

Milli futbolcu Ozan Kabak'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Schalke 04, deplasmanda Leipzig'i 3-1 maÄŸlup etti.Â

Schalke 04, 29. dakikada Salif Sane ve 43. dakikada penaltÄ±dan Amine Harit'in attÄ±ÄŸÄ± gollerle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde tamamladÄ±. Ä°kinci yarÄ±da da Ã¼stÃ¼n oyununu sÃ¼rdÃ¼ren mavi-beyazlÄ±lar, 58. dakikada Rabbi Matondo'un topu aÄŸlara gÃ¶ndermesiyle skoru 3-0 yaptÄ±. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Emil Forsberg ile bulduÄŸu golle durumu 3-1'e getirdi. MaÃ§ta baÅŸka gol olmadÄ± ve Schalke 04 mÃ¼sabakadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Milli futbolcu Ozan Kabak, yedek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 82. dakikada Omar Mascarell'in yerine oyuna dahil oldu.Â Mavi-beyazlÄ±larda oynayan diÄŸer TÃ¼rk asÄ±llÄ± futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 90 dakika forma giydi.

Bu sezon ilk maÄŸlubiyetini alan Leipzig, 13 puanda kaldÄ±. Schalke 04 ise puanÄ± 13'e Ã§Ä±kardÄ±.

BugÃ¼n oynanan diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalarda Wolfsburg, deplasmanda Mainz 05â€™i 1-0, Bayer Leverkusen de yine deplasmanda Augsburg'u 3-0 yenmeyi baÅŸardÄ±.

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