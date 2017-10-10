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Leipzig’in golcü oyuncusu antrenmanlara döndü

 Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Red Bull Leipzig’de forma giyen golcü oyuncu Timo Werner, yeniden antrenmanlara döndü. 

Hürriyet Haber
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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden biri olan Leipzig’in golcüsü, kulağından yaşadığı problem sebebiyle Milli Takım kadrosunda da yer alamamıştı. 

21 yaşındaki futbolcunun top ile birlikte hafif egzersizler yaptığı belirtildi. Bu arada Leipzig teknik direktörü Ralph Hasenhüttl’e göre, Werner’nin Cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynanacak lig maçına hazır olup olamayacağı daha sonra netleşecek. 

Antrenmanda Werner için temponun yavaş yavaş yükseltileceği ifade edildi. Bundesliga’da 7 maçta 13 puan toplayarak 4.sırada bulunan Leipzig, 19 puanla zirvede yer alan Dortmund deplasmanında 3 puan hesapları yapıyor. 

Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynadıkları Şampiyonlar Ligi Grup maçında gürültüden rahatsız olan ve oyundan çıkmak durumunda kalan Werner, bu sezon Bundesliga’da 9 maçta 6 gol kaydetti.

LeipzigTimo WernerFutbol
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