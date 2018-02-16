Leipzig, Napoli'yi şok etti! Bruma...
Napoli ile Leipzig, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü maçı Werner (2) ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'nın golleriyle kazanan Leipzig, güçlü rakibini şok etti.
İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Napoli, Ounas'ın golüyle 52. dakikada öne geçti. Konuk Leipzig, golcüsü Werner ile 61'de skora denge getirdi.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma, 11'de başladığı maçın 74. dakikasında ağları havalandırdı ve Leipzig'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Bruma, 79. dakikada yerini Forsberg'e bırakırken; 90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Werner kapanışı yaptı ve Leipzig, geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak büyük bir avantaj yakaladı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 22 Şubat Perşembe günü Almanya'da yapılacak.
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