Leipzig kalecisinden Cenk'i kızdıracak sözler

Leipzig'in kalecisi Peter Gulacsi ise Beşiktaş hücum hattının kendisini korkutmadığını belirtirken ''İlk Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde çok heyecanlıyız. Hafta sonunda çok iyi bir maç çıkardık ve 3 puan aldık. Beşiktaş maçından kesinlikle puan almak için buraya geldik. Beşiktaş hücum hattında beni uykusuz bırakacak birisi yok. Ama çok etkili bir futbol oynadıklarını biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bizden daha tecrübeli bir takım. Çok zor bir maç olacak. Beşiktaş'ın ofansif olarak bize zorluk yaşatacağını da biliyoruz ama biz de puan kazanmak istiyoruz." dedi.