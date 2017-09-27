Leipzig kaleceisine şarkılı gönderme!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Alman temsilcisi RB Leipzig'i Babel ve Talisca'nın golleriyle 2-0 yenerek liderliğini devam ettirdi.
Mücadece sonrası Vodafone Park'ta büyük sevinç yaşanırken bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.
Maçtan önce "Beşiktaş'ın ofansif anlamda güçlük yaşatacağını biliyoruz ama forvet hattında bana şu anda uykusuz geceler yaşatacak kimse yok. Beşiktaş'ın takım halinde etkin oynadıklarını biliyorum. Onlar bizden daha çok tecrübe yaşamış oyuncular ama biz de genç ve hırslıyız." diyen Leipzig kalecisi Gulacsi'ye maç sonunda gönderme yapıldı.
Stat hoparlöründen Ajda Pekkan'ın sesiyle "Uykusuz her gece" şarkısı çalındı.(Sporx)