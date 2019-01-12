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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.01.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in ikinci yarısına yönelik hazırlık çalışmalarının Türkiye etabını tamamlayan Galatasaray, Almanya kampında hazırlık maçları yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu kapsamda Bundesliga ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Genç oyuncuların forma şansı bulacağı maçta her iki takım da eksik yönlerini görme fırsatı yakalayacak. Peki, Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp çalışmaları için Almanya'nın köklü ekiplerinden Leipzig ile bir hazırlık maçı yapacak. Geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık maçını Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yapan Galatasaray, o maçtan 3-3'lük skorla ayrılmıştı. İşte, Leipzig Galatasaray maçına dair detaylar...

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bir dönem formasını terleten Bruma'nın da kadrosunda yer aldığı Bundesliga ekibi Leipzig ile bugün karşı karşıya gelecek.

12 Ocak Cumartesi günü Almanya’nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın yayınlanacağı kanal henüz belli değil ancak, GSTV'nin hazırlık maçını canlı olarak yayınlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için dün Almanya'ya gitmişti. Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.

 

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