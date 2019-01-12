Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in ikinci yarısına yönelik hazırlık çalışmalarının Türkiye etabını tamamlayan Galatasaray, Almanya kampında hazırlık maçları yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu kapsamda Bundesliga ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Genç oyuncuların forma şansı bulacağı maçta her iki takım da eksik yönlerini görme fırsatı yakalayacak. Peki, Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp çalışmaları için Almanya'nın köklü ekiplerinden Leipzig ile bir hazırlık maçı yapacak. Geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık maçını Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yapan Galatasaray, o maçtan 3-3'lük skorla ayrılmıştı. İşte, Leipzig Galatasaray maçına dair detaylar...
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bir dönem formasını terleten Bruma'nın da kadrosunda yer aldığı Bundesliga ekibi Leipzig ile bugün karşı karşıya gelecek.
12 Ocak Cumartesi günü Almanya’nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın yayınlanacağı kanal henüz belli değil ancak, GSTV'nin hazırlık maçını canlı olarak yayınlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için dün Almanya'ya gitmişti. Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.
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