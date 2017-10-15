Signal Iduna Park’ta oynanan ve Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin’in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 4. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang’ın golüyle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Leipzig, bu gole 10. dakikada Marcel Sabitzer ve 25. dakikada Yussuf Poulsen ile cevap verdi ve ilk yarı Leipzig’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının başında Borussia Dortmundlu futbolcu Sokratis’in ceza sahasında rakibi Jean-Kevin Augistin’i düşürmesiyle Leipzig penaltı kazandı. Karşılaşmanın hakemi Aytekin, Augistin’i son adam olarak değerlendi ve sarı-siyahlı oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Penaltı atışını kullanan Augistin, topu sağ köşeden filelere göndererek 49. dakikada durumu 3-1 yaptı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Stefan Ilsanker, Aubameyang’e faul yapması sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve maçın kalan bölümünde Leipzig'i 10 kişi bıraktı.
Çekişmeli geçen mücadelede Leipzigli futbolcu Dayot Upamecano, Aubameyang'ı ceza sahasında düşürmesi sonucu ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Gabonlu futbolcu topu ağlara göndererek 64. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve skoru 3-2’ye getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Leipzig, Borussia Dortmund’u 3-2 yendi.
Sarı-siyahlı takımda ilk onbirde başlayan milli futbolcu Ömer Toprak 90 dakika oyunda kalırken, diğer ay-yıldızlı oyuncu Nuri Şahin ise ilk yarıda forma giydi.
Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Borussia Dortmund, Bayern Münih’in 2 puan önünde 19 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise puanını 16’ya çıkardı ve 3. sıraya yükseldi.