Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ali Palabıyık heyecanı!
Leipzeig Zenit maçı hakem Ali Palabıyık için de büyük öneme sahip olacak. Ali Palabıyık, Leipzeig Zenit maçı ile Şampiyonlar Ligi Grup mücadelelerinde ilk kez görev alacak. Peki, Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Leipzeig Zenit maçı öncesi merak edilen bazı bilgiler
Zenit karşısında 3 puan alıp liderlik koltuğuna yerleşmek isteyen Leipzeig, kendi evinde, kendi taraftarı önünde ciddi bir mücadele verecek. Timo Werner gibi önemli bir oyuncuyu kadrosunda barındıran Leipzeig, Zenit karşısında tüm kozlarını oynayacak. Peki, Ali Palabıyık'ın yöneteceği Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
LEİPZEİG ZENİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. Hafta mücadelesinde Leipzeig, Zenit'i ağırlayacak. 23 Ekim Çarşamba günü saat 19.55'de oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yardımcılıkları üstlenecek.
Zenit'in geçen sezona damga vuran en güzel anlarını izliyoruz...
ALİ PALABIYIK KİMDİR?
Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2003 yılında 3.Lig'de hakemlik kariyerine başlayan Ali Palabıyık, 2011 yılına kadar alt liglerde karşılaşma yönetmiş, 2012 yılı itibariyle de Süper Lig'de görev almaya başlamıştır. FİFA Kokartı da bulunan Ali Palabıyık'ın ilk Avrupa deneyimi ise 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ile olmuştur. Palabıyık, sonraki süreçte Şampiyonlar Ligi elemeleri, Dünya Kupası elemeleri, UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2020 Elemeleri gibi müsabakalarda da görev almıştır.
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