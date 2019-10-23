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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.10.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ali Palabıyık heyecanı!

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Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ali Palabıyık heyecanı!

Leipzeig Zenit maçı hakem Ali Palabıyık için de büyük öneme sahip olacak. Ali Palabıyık, Leipzeig Zenit maçı ile Şampiyonlar Ligi Grup mücadelelerinde ilk kez görev alacak. Peki, Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Leipzeig Zenit maçı öncesi merak edilen bazı bilgiler

Zenit karşısında 3 puan alıp liderlik koltuğuna yerleşmek isteyen Leipzeig, kendi evinde, kendi taraftarı önünde ciddi bir mücadele verecek. Timo Werner gibi önemli bir oyuncuyu kadrosunda barındıran Leipzeig, Zenit karşısında tüm kozlarını oynayacak. Peki, Ali Palabıyık'ın yöneteceği Leipzeig Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

LEİPZEİG ZENİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. Hafta mücadelesinde Leipzeig, Zenit'i ağırlayacak. 23 Ekim Çarşamba günü saat 19.55'de oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yardımcılıkları üstlenecek.

Zenit'in geçen sezona damga vuran en güzel anlarını izliyoruz...

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2003 yılında 3.Lig'de hakemlik kariyerine başlayan Ali Palabıyık, 2011 yılına kadar alt liglerde karşılaşma yönetmiş, 2012 yılı itibariyle de Süper Lig'de görev almaya başlamıştır. FİFA Kokartı da bulunan Ali Palabıyık'ın ilk Avrupa deneyimi ise 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ile olmuştur. Palabıyık, sonraki süreçte Şampiyonlar Ligi elemeleri, Dünya Kupası elemeleri, UEFA Uluslar Ligi  ve EURO 2020 Elemeleri gibi müsabakalarda da görev almıştır.

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