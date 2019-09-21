Leicester - Tottenham (CANLI)
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, King Power'da Tottenham'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Premier Lig'in ilk 5 haftasında hem Leicester, hem de Tottenham 8 puan toplamayı başarmıştı. Çağlar Söyüncü, ortaya koyduğu performans ile takımın değişmez ismi oldu.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Leicester 11'i: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.
Tottenham 11'i: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Ndombele, Winks; Lamela, Kane, Son.
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün Altınordu günlerini hatırlayalım...
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