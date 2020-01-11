Leicester - Southampton maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Çağlar Söyüncü oynuyor mu?

İngiltere Premier Lig heyecanı Leicester - Southampton karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi Leicester'da forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, menajer Brendan Rodgers'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Leicester - Southampton maçı hangi kanalda?

11 Ocak Cumartesi günü The King Power'da oynanacak Leicester - Southampton maçı saat 18.00'de başlayacak. Leicester - Southampton maçı S Sport kanalında yayınlanacak ve Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Leicester: Schmeichel; Çağlar Söyüncü, Evans, Fuchs; Ricardo Pereira, Praet, Maddison, Tielemans, Chilwell; Vardy, Ihenacho.

Southampton: McCarthy; Cedric, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Djenepo; Ings, Redmond.

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İşinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...

- Ekim ayında oynanan sezonun ilk maçını, Southampton'ın sahasında Leicester 9-0 kazanmıştı.

- Leicester, The King Power'da üst üste 7 maç kazandıktan sonra oynadığı 2 maçtan galibiyet çıkartamadı.

- Leicester, bu sezon oynadıkları maçların 8'inde kalesini gole kapattı ve bu alanda lig lideri!

- Southampton, deplasmanda oynadığı son 2 lig maçından 6 puan çıkartmasını bildi.

- Son 5 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmediler! (4 galibiyet - 1 beraberlik)

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...