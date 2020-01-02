MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLeicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!
GeriFutbol Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 22:22,Son Güncelleme:/

Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!

Leicester City, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Çağlar Söyüncü'yü Johan Cruyff'a benzetti.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Leicester City, bu sezon sık sık yaptığı gibi bir kez daha milli futbolcu Çağlar Söyüncü paylaşımında bulundu.

24 yaşındaki savunma oyuncusunun Newcastle United maçında attığı çalımların paylaşıldığı gönderide "Cruyff dönüşü" ifadeleri yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle