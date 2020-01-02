Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!
Leicester City, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Çağlar Söyüncü'yü Johan Cruyff'a benzetti.
Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Leicester City, bu sezon sık sık yaptığı gibi bir kez daha milli futbolcu Çağlar Söyüncü paylaşımında bulundu.
24 yaşındaki savunma oyuncusunun Newcastle United maçında attığı çalımların paylaşıldığı gönderide "Cruyff dönüşü" ifadeleri yer aldı.
Cruyff turn ↩️— Leicester City (@LCFC) January 2, 2020
Cruyff turn ↪️
Spray a 40-yard pass 🎯
Çağs being Çağs... pic.twitter.com/6l7VmrFHhf
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