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Leicester City'de ayrılık vakti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Craig Shakespeare ile yollarını ayırdı.

AA
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Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İngiliz teknik adamla yolların ayrıldığı ve cumartesi günü oynanacak Swansea City maçında takımın başında Michael Appleton'ın çıkacağı belirtildi.

Shakespeare, 2015-2016 sezonunda büyük bir sürprize imza atarak, tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan Leicester City'de geçen sezon görevine son verilen Claudio Ranieri'nin yerine takımın başına geçmişti.
İngiliz ekibi, bu sezon 8 haftası geride kalan ligde 6 puanla 18. sırada yer alıyor.

Leicester Cityde ayrılık vakti

Premier LeagueCraig Shakespeare
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