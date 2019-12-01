Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk-Çağlar derbisi!
İngiltere Premier Lig'de forma giyen Milli futbolcularımız Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, teknik direktörlerinin ilk 11'de yer vermesi halinde karşılıklı mücadele verecek. Düşme potasına yakın seyreden Everton ile liderlik hattında yer alan Leicester City, 3 puan için çetin bir mücadele verecek. Peki, Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Leicester City Everton maçı öncesi bazı bilgiler
Leicester City Everton maçı için geri sayım başladı. A Milli Takımımızın iki önemli futbolcusu Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun'un karşılıklı oynamasının muhtemel olduğu karşılaşma, ülkemizden de şifresiz olarak takip edilebilecek. Peki, Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
LEİCESTER CİTY EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 14. Hafta mücadelesinde Leicester City, Everton'u konuk edecek. 1 Aralık Pazar akşamı saat 19.30'da oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.
GUARDİOLA'NIN HEDEFİ ÇAĞLAR
İngiliz ekibi Manchester City, devre arası transfer döneminde Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında Çağlar'ın Teknik Direktör Pep Guardiola'nın da istediği profilde bir savunmacı olduğu ifade edildi.
İngiliz ekibi Manchester City, resmi internet sitesinden yer alan medya takip merkezi bölümünde Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü transfer haberini kullandı. İngiliz basınında çıkan habere göre, Teknik Direktör Pep Guardiola'nın stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşadığı ve stoper transfer için listesinin ilk sırasına Çağlar Söyüncü'yü istediğini yazdı. Çağlar'ın Guardiola'nın istediği profilde bir savunma oyuncusu olduğu ve başarılı teknik adamın da imzaların bir an önce atılmasını istediği ifade edildi.
23 yaşındaki futbolcu, Leicester City ile bu sezon 13 Premier Lig ve 1 İngiltere Lig Kupası maçına çıktı ve 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.
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