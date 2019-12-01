Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk-Çağlar derbisi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriLeicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk-Çağlar derbisi!
GeriSpor Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk-Çağlar derbisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
01.12.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk-Çağlar derbisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cenk-Çağlar derbisi!

İngiltere Premier Lig'de forma giyen Milli futbolcularımız Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, teknik direktörlerinin ilk 11'de yer vermesi halinde karşılıklı mücadele verecek. Düşme potasına yakın seyreden Everton ile liderlik hattında yer alan Leicester City, 3 puan için çetin bir mücadele verecek. Peki, Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Leicester City Everton maçı öncesi bazı bilgiler

Leicester City Everton maçı için geri sayım başladı. A Milli Takımımızın iki önemli futbolcusu Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun'un karşılıklı oynamasının muhtemel olduğu karşılaşma, ülkemizden de şifresiz olarak takip edilebilecek. Peki, Leicester City Everton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

LEİCESTER CİTY EVERTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 14. Hafta mücadelesinde Leicester City, Everton'u konuk edecek. 1 Aralık Pazar akşamı saat 19.30'da oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek. 

GUARDİOLA'NIN HEDEFİ ÇAĞLAR

İngiliz ekibi Manchester City, devre arası transfer döneminde Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında Çağlar'ın Teknik Direktör Pep Guardiola'nın da istediği profilde bir savunmacı olduğu ifade edildi.

İngiliz ekibi Manchester City, resmi internet sitesinden yer alan medya takip merkezi bölümünde Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü transfer haberini kullandı. İngiliz basınında çıkan habere göre, Teknik Direktör Pep Guardiola'nın stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşadığı ve stoper transfer için listesinin ilk sırasına Çağlar Söyüncü'yü istediğini yazdı. Çağlar'ın Guardiola'nın istediği profilde bir savunma oyuncusu olduğu ve başarılı teknik adamın da imzaların bir an önce atılmasını istediği ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcu, Leicester City ile bu sezon 13 Premier Lig ve 1 İngiltere Lig Kupası maçına çıktı ve 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle