Leicester City, Brendan Rodgers'ın sözleşmesini uzattı!

Leicester City, Teknik direktörü Brendan Rodgers'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester, Arsenal'in de teklif yaptığı Brendan Rodgers ile 2025'e kadar sözleşme uzattığını duyurdu. İngiliz ekibi böylece Arsenal spekülasyonlarını da sonlandırmış oldu.

Kuzey İrlandalı teknik direktörün Leicester'da 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Bu sezon Premier Lig'de harikalar yaratan Leicester, Liverpool'un arkasında ligde 2. sırada bulunuyor.

Leicester City'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün, Premier Lig'e uzanan müthiş hikayesini izliyoruz...