Leicester City 90+4'de güldü
İngiltere Premier Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Leicester City uzatmada attığı golle sahasında Everton'u 2-1 mağlup etti.
King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Everton ilk golü bulan takım oldu. 23. dakikada Richarlison takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
Leicester'da Jamie Vardy 68. dakikada beraberliği sağladı. Maçın skorunu ilan eden gol ise 90+4'te Iheanacho'dan geldi.
Maçta milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü Leicester'da maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Everton'da Cenk Tosun yedekler arasında bekledi.
Bu sonuçla Leicester puanını 32'ye yükseltirken, Everton 14' puanda kaldı.
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