Leicester City 1-1 Norwich City
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Norwich City ile 1-1 berabere kaldı ve 8 maç sonra puan kaybetti.
Premier Lig'de 17. hafta maçında Leicester City ile Norwich City karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 26. dakikasında Teemu Pukki ile öne geçen Norwich City, 38. dakikada Jamie Vardy'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Leicester City ile Norwicht berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Leicester City'nin 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Leicester'da milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.
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