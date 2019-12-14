MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLeicester City 1-1 Norwich City
GeriFutbol Leicester City 1-1 Norwich City
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.12.2019 - 20:01, Son Güncelleme:

Leicester City 1-1 Norwich City

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Leicester City 1-1 Norwich City

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Norwich City ile 1-1 berabere kaldı ve 8 maç sonra puan kaybetti.

Premier Lig'de 17. hafta maçında Leicester City ile Norwich City karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 26. dakikasında Teemu Pukki ile öne geçen Norwich City, 38. dakikada Jamie Vardy'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Leicester City ile Norwicht berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Leicester City'nin 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Leicester'da milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle