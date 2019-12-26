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Haber Giriş: 26.12.2019 - 17:27,Son Güncelleme:/

Leicester City 0-4 Liverpool

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Leicester City 0-4 Liverpool

Premier Lig'de Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'de Leicester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadelenin 31. dakikasında Firmino ile öne geçen Liverpool, Çağlar'ın elle müdahalesi sonucunda kazanılan penaltıyla 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Penaltıyı kullanana isim Milner oldu.

Roberto Firmino ile 74. dakikada skoru 3-0'a getiren Liverpool'da son sözü 78. dakikada Trent Alexander-Arnold söyledi ve Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 52'ye yükseltti. Leicester City ise 38 puanda kaldı.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Leicester City 0-4 Liverpool

Leicester City 0-4 Liverpool

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