Leganes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayınlayan kanal var mı?
Leganes Barcelona maçı İspanya Ligi'nde iki takım karşı karşıya gelecek. Spor severler bu mücadelenin canlı yayın bilgilerini ve karşılaşmanın başlayacağı saati merak ediyorlar. Peki Leganes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayınlayan kanal var mı?
Barcelona ile La Liga'da oynadığı altı maçın beşini kaybeden Leganes, rakibine karşı tek galibiyetini Eylül 2018'de elde etmişti. Leganes bu sezon La Liga'da 13 haftada altı puan topladı. İlk 13 haftada altı veya daha az puan toplayan son sekiz takımın sadece biri, sezon sonunda ligde kalmayı başarmıştı.
Barcelona, deplasmandaki son 11 resmi maçının sadece üçünü kazanabildi, ancak bu üç galibiyet de bu sezon içinde geldi. Bu sezon La Liga'da yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım ile yedekten giren oyunculardan en fazla gol yiyen takım bu maçta karşılaşacak. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Leganes'e La Liga'da en fazla gol atan oyuncu konumunda. Leganes'in La Liga'daki ilk sezonu olan 2016/17 sezonundan itibaren Messi La Liga'da 115 gol atarken, Leganes takım olarak 114 gol attı.
Leganes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayınlayan kanal var mı?
Leganes Barcelona maçı bugün saat 15:00'da başlayacak. Bu yıl İspanya Ligi'ni ülkemizde yayınlayan kanal bulunmuyor.
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