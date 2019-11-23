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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.11.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Leganes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayınlayan kanal var mı?

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Leganes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayınlayan kanal var mı?

Leganes Barcelona maçı İspanya Ligi'nde iki takım karşı karşıya gelecek. Spor severler bu mücadelenin canlı yayın bilgilerini ve karşılaşmanın başlayacağı saati merak ediyorlar. Peki Leganes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayınlayan kanal var mı?

Barcelona ile La Liga'da oynadığı altı maçın beşini kaybeden Leganes, rakibine karşı tek galibiyetini Eylül 2018'de elde etmişti. Leganes bu sezon La Liga'da 13 haftada altı puan topladı. İlk 13 haftada altı veya daha az puan toplayan son sekiz takımın sadece biri, sezon sonunda ligde kalmayı başarmıştı.

Barcelona, deplasmandaki son 11 resmi maçının sadece üçünü kazanabildi, ancak bu üç galibiyet de bu sezon içinde geldi. Bu sezon La Liga'da yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım ile yedekten giren oyunculardan en fazla gol yiyen takım bu maçta karşılaşacak. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Leganes'e La Liga'da en fazla gol atan oyuncu konumunda. Leganes'in La Liga'daki ilk sezonu olan 2016/17 sezonundan itibaren Messi La Liga'da 115 gol atarken, Leganes takım olarak 114 gol attı.

Leganes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayınlayan kanal var mı?

Leganes Barcelona maçı bugün saat 15:00'da başlayacak. Bu yıl İspanya Ligi'ni ülkemizde yayınlayan kanal bulunmuyor.

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