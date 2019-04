Lefter'iyle buluştu

Yaşamını yitiren Can Bartu, Fenerbahçe ve Milli Takım’da yıllarca Lefter Küçükandonyadis ile forma giydi. Lefter bu dünyadan göçtüğünde çok üzülen Bartu, yaşamının son döneminde sürekli kadim dostunu anıyor, hatıralarını anlatıyor, özleminden söz ediyordu.

Fenerbahçe tarihi deyince akla ilk Lefter ve Can gelir. Onların 1950’li ve 60’lı yıllardaki birlikteliği Fenerbahçe ve Milli Takım’a unutulmaz başarılar yaşattı. Golleri milyonları coşturdu, isimleri marşlara yazıldı. Aralarında zaman zaman tatlı rekabetler olsa da, ömür boyu iyi arkadaş oldular. Lefter futbolu bıraktıktan sonra Büyükada’da maçlar düzenlediğinde, ilk aradığı Can olurdu. “Caniki” derdi, “Atla gel, sensiz maçlar tatsız oluyor...” Bartu’nun cevabı, Ordinaryüs’e saygısını anlatırdı: “Maçlara asıl tat veren senin büyük futbolculuğundur...”

İNSANLIK VE FUTBOLCULUK

Futbolculuk ve sonraki yıllarında hep saygı ve sevgi ile dostluklarını sürdüren ikiliden, bu dünyadan ilk göçen, 9 yaş daha büyük Lefter Küçükandonyadis oldu. 2012’deki bu kayıp, Can Bartu için herkesten farklı bir acı demekti. Dillere birlikte şarkı olduğu dostunu sık sık anardı Bartu... Özellikle de yaşamının son yıllarında... Yakın çevresindekiler, Bartu’dan sık sık Lefter’le ilgili anılar duyuyordu. Onun insanlığından, müthiş futbolculuğundan söz ediyordu.

YENİLMEZ ARMADANIN EFSANELERİ

Son nefesini vermeden bir kaç gün önce yine konuşmuştu Can Bartu: “Lefter’i çok özlüyorum. Ne güzel günlerimiz oldu onunla. Bir de Kadri... Harika zamanlar geçirdik.” Bartu’nun kadim dostuyla ilgili sözlerini bilen Fenerbahçeliler, kulüp tarihlerinin bu iki büyük isminin şimdi sonsuzlukta buluştuğunu konuşuyor. Yenilmez armadanın diğer efsaneleriyle birlikte.... Lefter ile Can, sadece kendi takımlarına değil, tüm Türkiye’ye harika bir miras bıraktı. Bıraktıkları yerden devam edilmesi dileğiyle...

HERKESİ YASA BOĞDU

CAN Bartu’nun ölümü, tüm Türkiye’yi üzdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza baş sağlığı diliyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün Bartu ailesinin evine giderek baş sağlığı diledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da baş sağlığında bulundu. Tüm kulüpler de mesaj yayımladı.

BARTU İÇİN İLK TÖREN STATTA

83 YAŞINDA hayatını kaybeden Can Bartu için ilk tören bu sabah 10.30’da Ülker Stadı’nda yapılacak. Cenaze namazı öğlen Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınacak. Ardından Bartu’nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Akşam saat 19.00’da da statta dua okutulacak. Bu hafta sonu profesyonel liglerde oynanacak maçlardan önce Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacak.

SİZ DE TARİHE GEÇİN

Metin Oktay’ın 1969’daki jübilesi, yıllardır unutulmayan efsane bir olaya sahne olmuştu. Maçta Metin, F.Bahçe; Can, G.Saray formaları giyerek ezeli rekabetin, aslında ebedi dostluk olduğunu göstermişti. Bugünün gergin ortamında o tabloyu yeniden yaratmak, hem topluma anlamlı bir mesaj, hem iki efsaneye en güzel anma olacak.

RÜŞTÜ REÇBER

Rahmetli Can Bartu ve rahmetli Metin Oktay, sadece müthiş sporculuklarıyla değil, nesiller boyu konuşulacak davranışlarıyla da bu ülke gençliğine anlamlı bir miras bırakmıştı. İki efsanenin Metin Oktay’ın jübilesinde yaptıkları forma değişimi, hepimizin hafızasında unutulmaz bir yer tutar. Ne ilginç ve anlamlı bir tesadüf ki, Can Abi’yi uğurlayacağımız günün ertesinde Fenerbahçe-Ga

latasaray derbisi var. İsterim ki, yarınki maçta iki takım futbolcuları, en azından takım kaptanları, Metin Oktay ve Can Bartu’nun yarattığı o tabloyu yeniden ortaya koysun. Kaptanlar maç öncesi sahaya rakip takım formasıyla gelebilir veya futbolcular, kendi formalarının üstüne rakip takım armasının olduğu eşofmanları giyebilir. Bu önerimiz karşılık bulursa, hem gergin taraftara sporun dostluk olduğu mesajı verilir, hem de iki efsane en güzel şekilde anılmış olur.

HAKAN ÜNSAL

İnsanlar, özellikle bir ülkeye, bir topluma mâl olmuş kişiler, daha farklı, daha özel anılmalı... Galatasaray ve Fenerbahçe, bu ülke sporuna 100 yıldan fazladır büyük hizmetlerde bulundu, milyonları peşinden sürükleyen büyük efsaneler çıkardı. Rahmetli Metin Oktay ve rahmetli Can Bartu, hem Galatasaray ve Fenerbahçe camiaları, hem Türkiye’nin tamamı için asla unutulmayacak, örnek alınacak iki değerdir. Onlar sadece attıkları gollerle değil, sportmenlikleriyle de bize rehber oldular. Can Abi’nin hayatını kaybettiği şu günler, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine denk gelirken, aklımıza Metin Abi’nin jübilesindeki o efsane fotoğraf geliyor. Ve diyoruz ki, iki takım futbolcuları veya kaptanları, sahaya çıkarken, o iki harika insanın davranışını tekrarlasın, bu harika mesajı, hem topluma hem onların ruhlarına göndersin.

BÜYÜK KAYIP BÜYÜK ÜZÜNTÜ

F.BAHÇE KULÜBÜ: Fenerbahçemiz ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı dileriz.



G.SARAY KULÜBÜ: TÜRK futbolu ve Fenerbahçe’nin efsanesi “Sinyor” Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; ailesi ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dileriz.



BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: Beyefendiliğiyle sporseverlerin sevgisini kazanan, Can Bartu’ya rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve F.Bahçe’ye baş sağlığı dileriz.

TRABZONSPOR KULÜBÜ: Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dileriz.

TFF: A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane isimlerinden Can Bartu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

ALİ KOÇ (F.Bahçe Başkanı): CAN Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı ve iyi ki Fenerbahçeliy’di.

MUSTAFA CENGİZ (G.Saray Başkanı): ÇOK şaşırdım Can Bartu’nun vefatına. Kendisini FB TV’de dinledim 2-3 gün önce. Sadece Fenerbahçe değil, tüm futbol camiasının başı sağ olsun.

ERSUN YANAL (F.Bahçe Teknik Direktörü): CAN Bartu büyüğümüz, yaşamını kaybetti, çok üzgünüz. Ama onu büyük yapan her şey sonsuza kadar yaşayacak.

FATİH TERİM (G.Saray Teknik Direktörü): CAN Ağabey gittiği yerde Metin, Turgay, Lefter ve Süleyman Ağabey’le beraber olacak. Hepsine selam olsun, Allah hepsine rahmet eylesin.

CENGİZ ÜNDER (Romalı futbolcu): k “ITALYA’DA oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak.” Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde nasihatlerinden biriydi bu.