Lee Johnson'dan tartışılan açıklama: Sakatlıkta topu dışarı atmayacağız
İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'de menajer Lee Johnson, çok tartışılan bir açıklama yaptı.
Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haberler
İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City’nin menajeri Lee Johnson sezon öncesi diğer 23 takımın menajerlerini tek tek arayarak “Maçlarda sakatlık olduğunda topu dışarı atmayacağız, bilginiz olsun” dedi.
Futbol dünyasında zaman zaman tartışmaya neden olan sakatlıkta topun bir centilmenlik gösterisi olarak dışarı atılması konusu geçen sezon Championship’i karıştırmıştı. Geçen sezon Leeds United-Aston Villa maçında bir Villa oyuncusu yerde yatarken Leeds cephesi oyuna devam etmiş ve gol atmış, ardından iki takım futbolcuları arasında büyük bir arbede çıkmıştı.
Yeni sezonda Bristol City olarak, hakem durdurmadığı sürece rakip takımdan yerde yatan olsa bile oyuna devam edeceklerini belirten Lee Johson “Bazen taktik olarak yerde kalıyorlar, avantaj sağlamaya çalışıyorlar. Biz kulüp olarak 46 maçta kararı hakeme bırakacağız” dedi.
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