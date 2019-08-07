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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Lee Johnson'dan tartışılan açıklama: Sakatlıkta topu dışarı atmayacağız
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Futbol
07.08.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Lee Johnson'dan tartışılan açıklama: Sakatlıkta topu dışarı atmayacağız

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Lee Johnson'dan tartışılan açıklama: Sakatlıkta topu dışarı atmayacağız

İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'de menajer Lee Johnson, çok tartışılan bir açıklama yaptı.

Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haberler

İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City’nin menajeri Lee Johnson sezon öncesi diğer 23 takımın menajerlerini tek tek arayarak “Maçlarda sakatlık olduğunda topu dışarı atmayacağız, bilginiz olsun” dedi.

Futbol dünyasında zaman zaman tartışmaya neden olan sakatlıkta topun bir centilmenlik gösterisi olarak dışarı atılması konusu geçen sezon Championship’i karıştırmıştı. Geçen sezon Leeds United-Aston Villa maçında bir Villa oyuncusu yerde yatarken Leeds cephesi oyuna devam etmiş ve gol atmış, ardından iki takım futbolcuları arasında büyük bir arbede çıkmıştı.

Yeni sezonda Bristol City olarak, hakem durdurmadığı sürece rakip takımdan yerde yatan olsa bile oyuna devam edeceklerini belirten Lee Johson “Bazen taktik olarak yerde kalıyorlar, avantaj sağlamaya çalışıyorlar. Biz kulüp olarak 46 maçta kararı hakeme bırakacağız” dedi.

Lee Johnsondan tartışılan açıklama: Sakatlıkta topu dışarı atmayacağız

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