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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.08.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Lecce abarttı! Burak Yılmaz için bir hamle daha...

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Adı bir dönem Lecce ile anılan Burak Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A’nın yeni ekibinin, 33 yaşındaki golcüden vazgeçmediği ve bu transfer için son ana kadar girişimlerini sürdüreceği bilgisine ulaşıldı.

İtalya Serie A’nın yeni ekiplerinden Lecce, Kara Kartal’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz için yaz transfer döneminde girişimlerine başlamış ancak başarısız olmuştu. Ancak Sarı-Kırmızlı ekip ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Fabio Liverani’nin çok istediği 33 yaşındaki santrfor için Lecce’nin, Beşiktaş Yönetimi ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Ayrıca İtalyan ekibinin son ana kadar bu transfer için uğraşacağı bildirildi.

Tedavisi sürüyor...

Transfer için adı Lecce ile anılan Burak, bir yandan da tedavisini sürdürüyor. Ayağında çatlak olan tecrübeli golcünün özel bandaj ve egzersiz programı ile beklenenden kısa sürede sahalara dönebileceği bilgisine ulaşıldı. Eğer ‘Kral’ lakaplı futbolcu, Siyah- Beyazlılar’da kalırsa yeni sezonun ikinci veya üçüncü haftasında hazır duruma gelecek.

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Lecce abarttı Burak Yılmaz için bir hamle daha...

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