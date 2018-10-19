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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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19.10.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

LeBron'un ilk Lakers maçı umduğu gibi gitmedi!

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LeBron'un ilk Lakers maçı umduğu gibi gitmedi!

LeBron James'in "double double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 128-119 yenildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 128-119 yendi.

Sezona galibiyetle başlayan Blazers'ta Damian Lillard 28, Nik Stauskas 24, James McCollum da 21 sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

Kariyerinde yeni takımıyla çıktığı ilk maçlarda dördüncü kez mağlup olan LeBron James'in 26 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Konuk ekipte Josh Hart 20, Brandon Ingram 16 sayıyla maçı tamamladı.

Philadelphia 76ers, bu sezon sahasındaki ilk maçında Chicago Bulls'u 127-108 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 7 dakika süre aldığı mücadelede Joel Embiid 30 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 13 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric de 13 sayı 10 ribauntla "double double" yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine 30, Bobby Portis 20 sayıyla oynadı.

Ligdeki diğer mücadelede ise Miami Heat, Washington Wizards deplasmanından 113-112'lik galibiyetle döndü.

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