LeBron'dan Cedi'ye: 'Eskisinden daha güçlü!'
LeBron James kendisine Cedi Osman ismi her sorulduğunda güzel şeyler söylemeye devam ediyor.
Los Angeles Lakers‘ın Cleveland Cavaliers deplasmanı sonrası muhabirlerin sorusu üzerine LeBron James, Cedi Osman’la arkadaşlıkları hakkında konuştu.
Artık farklı takımlarda olsalar bile Cedi’yle ilişkilerinin eskisinden daha güçlü olduğunu belirten Kral, milli temsilcimizin nasıl saygısını kazandığını şu sözlerle anlattı:
“Her gün, her seferinde sorumluluk alarak. Her gün sıkı çalışarak. Her gün bir profesyonel gibi davranarak. Cedi yalnızca bir yıl beraber oynamamıza rağmen takım arkadaşlarım arasında en sevdiğim oyunculardan. Ama bir sünger gibi öğreniyor. Bu oyuna olan sevgisini görebiliyorsunuz.”
“Onunla ilişkimiz Amerika’nın diğer yakasında olmama rağmen daha da güçlendi. Sezon başladığından bu yana iletişim halindeyiz." (Eurohoops)
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