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Basketbol
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Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygusal veda! "Kalbim kırık, yıkıldım..."

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LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygusal veda! "Kalbim kırık, yıkıldım..."

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'a duygusal bir mesajla veda etti.

Sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan LeBron James, "Hazır değilim ama başlayalım. Buraya bir şeyler yazmayı deniyorum ama her seferinde ağlıyorum. Seni, Gigi'yi, arkadaşlığımızı, bağımızı, kardeşliğimizi düşünüyorum. En son pazar sabahı Philadelphia'dan Los Angeles'a dönmeden önce sesini duydum. Bizim son konuşmamız olacağı aklıma gelmezdi. Kalbim kırık, yıkıldım." ifadelerini kullandı.

Mesajını "Seni seviyorum kardeşim" diye sürdüren LeBron James, "Kalbim Vanessa ve çocuklarla birlikte. Senin mirasını devam ettireceğime söz veriyorum. Bizim ve Los Angeles Lakers için çok şey ifade ediyorsun. Bu yükü alarak yola devam etmek benim sorumluluğum. Lütfen beni cennetten izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, pazar günü geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızıyla beraber hayatını kaybetmişti.

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