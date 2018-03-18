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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol LeBron James'ten 70. "triple double"
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Basketbol
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18.03.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

LeBron James'ten 70. "triple double"

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LeBron James'ten 70. "triple double"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Chicago Bulls'u 114-109 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyetin mimarı olan yıldız oyuncu LeBron James, kariyerindeki 70. "triple double"a imza attı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 114-109'luk skorla geçti. Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James, 33 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistle bu sezon 15'inci, kariyerinde 70. defa üç istatistikte çift hanelere ulaştı ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Öte yandan LeBron James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 15 "triple double" yaptı. Jeff Green 21, Jordan Clarkson 19 ve Ante Zizic ise 14 sayıyla Cavaliers'ın maçı kazanmasına katkı sağladı. Bulls'ta Denzel Valentine'nin 34 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ile Bobby Portis'in 15'er sayı ve ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Portland Trail Blazers seriyi sürdürdü
Batı Konferansı'nın 3. sırasında yer alan Portland Trail Blazers sahasında Detroit Pistons'u 100-87 yenerek art arda 12. galibiyetini elde etti.

Blazers'ta Damian Lillard 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performansıyla takımının galibiyet serisini 12 maça çıkarmasında önemli rol oynadı. Ev sahibinde CJ McCollum 16 sayı, 6 ribaunt, Jusuf Nurkic 13 sayı, 8 ribaunt ve Al-Farouq Aminu 10 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı yapan diğer isimler oldu.

Pistons'ta Andre Drummond'un 18 sayı ve 22 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 122-117
Washington Wizards-Indiana Pacers: 109-102
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 101-107
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 114-106
New York Knicks-Charlotte Hornets: 124-101
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 109-114
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 101-94
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 117-101
Utah Jazz-Sacramento Kings: 103-97
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 109-124
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 100-87

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