LeBron James'in durumu netleşti!
LeBron James’ten sahalara dönüş haberi bekleyen Los Angeles Lakers bir süre daha beklemeye devam edecek.
Menajeri Rich Paul’ün ESPN‘e yaptığı açıklamaya göre LeBron James sol baldırındaki sakatlığın iyileşme süreci nedeniyle en az iki maç daha sahalardan uzak kalacak.
James, Noel Günü oynanan Golden State Warriors mücadelesinde geçirdiği sakatlık yüzünden 11 maç kaçırdı ve Lakers bu süreçte 4-7’de kaldı.
LeBron’un sakatlığı planlandığı gibi iyileşme sürecinin 3. haftasında yeniden muayene edilecek. Bu süreçte LeBron, OKC Thunder ve Houston Rockets mücadelelerinde oynayamayacak.
James’in Martin Luther King Günü’nde oynanacak Golden State mücadelesinde oynayıp oynamayacağı belli değil.
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