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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: Depo Photos
16.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

LeBron James'in durumu netleşti!

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LeBron James'in durumu netleşti!

LeBron James’ten sahalara dönüş haberi bekleyen Los Angeles Lakers bir süre daha beklemeye devam edecek.

Menajeri Rich Paul’ün ESPN‘e yaptığı açıklamaya göre LeBron James sol baldırındaki sakatlığın iyileşme süreci nedeniyle en az iki maç daha sahalardan uzak kalacak.

James, Noel Günü oynanan Golden State Warriors mücadelesinde geçirdiği sakatlık yüzünden 11 maç kaçırdı ve Lakers bu süreçte 4-7’de kaldı.

LeBron’un sakatlığı planlandığı gibi iyileşme sürecinin 3. haftasında yeniden muayene edilecek. Bu süreçte LeBron, OKC Thunder ve Houston Rockets mücadelelerinde oynayamayacak.

James’in Martin Luther King Günü’nde oynanacak Golden State mücadelesinde oynayıp oynamayacağı belli değil.

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