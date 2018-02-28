LeBron James'den yardım kampanyası
Amerika’da TV programı sunan Laura Ingraham, LeBron James için ‘Para kazanmak için üniversiteye gitmeyen birisi politik konularda çenesini kapatmalı’ demişti. Konu LeBron olunca bu sözler doğal olarak NBA gündemine oturmuş, daha sonra Ingraham, James’i programına davet etmişti. James ise sosyal medya hesabından şu sözlerle cevap vermişti. ‘Ben bir sporcudan daha fazlasıyım’
LeBron James ve Nike’ın başlattığı ortak bir kampanya, LeBron’un bu sözlerini destekler gibiydi. Amerika içinde başlatılan kampanyaya göre, internet üzerinden bir çekilişe katılıyorsunuz. Kazanacağını ödül ise Nike’ın LeBron için özel ürettiği ‘Equality’ spor ayakkabıları. 200 adet siyah tek ve 200 adet beyaz tek olarak bu ayakkabıyı kazanma şansını artırmak için ise 10 dolar bağış yapabiliyorsunuz. Bağış adet sınırı yok. Fakat sadece 1 çift kazanabiliyorsunuz. Toplanan bağışlar ise ‘Afrika/Amerika Kültür ve Tarih Müzesine’ bağışlanacak. LeBron James’in bu müzeye daha önce de bağışta bulunduğu biliniyor.
LeBron’un sosyal sorumluluklarda öncülük etmesini, Spurs koçu Gregg Popovich şöyle yorumlamıştı. ‘LeBron tam bir süper kahraman gibi. Şu anda onun gibi birine sahip olduğumuz için çok şanslıyız’
NBA yıldızlarının buna benzer projelerde yer alması oldukça sevindirici tabi. Zaten Ingraham’ın açıklamalarından sonra böyle bir kampanya bekleniyordu. LeBron, Ingraham ile polemiğe girmek yerine bu tip projelerle kendisine cevap vermeye niyetli gibi görünüyor.(cleveland.com)
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