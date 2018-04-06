LeBron James, yıllara meydan okuyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriLeBron James, yıllara meydan okuyor!
GeriBasketbol LeBron James, yıllara meydan okuyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
aa-spor
06.04.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

LeBron James, yıllara meydan okuyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LeBron James, yıllara meydan okuyor!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James, bu sezonki performansıyla yıllara meydan okuyor.

Lige geldiği 2003-04 sezonundan beri 3 kez şampiyonluk yaşayan (2012, 2013, 2016), 4 kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan (2009, 2010, 2012, 2013) ve 14 kez all-star seçilen James, başarılarla dolu kariyerinde ilklere imza atmaya devam ediyor.

LeBron James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 17 "triple double" yaptı.
ABD'li basketbolcu şimdiye kadar üst üste 870 maçta çift haneli sayılara ulaşarak, efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın (866) rekorunu geride bıraktı.

BİR SEZONDA İLK KEZ 17 "TRİPLE DOUBLE"

Kariyerinde bugüne kadar 72 kez 3 kategoride (sayı, ribaunt ve asist) çift haneli rakamlara ulaşan LeBron James, ilk kez bir sezonda 17 "triple double" yapmayı başardı.

2017-2018 normal sezonunun bitmesine 3 maç kala James, iki Brooklyn Nets, birer Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Washington Wizards, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Memphis Grizzles, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks ve Dallas Mavericks karşılaşmalarında "triple double" yaptı.

MİCHAEL JORDAN'IN REKORUNU KIRDI

LeBron James 870 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'ın rekorunu kırdı.
Bu sezon 79 maça çıkan ve bir maçta ortalama 37.2 dakika süre alan ABD'li basketbolcu, ortalama 27,5 sayıyla oynadı.
Dünyanın en büyük basketbolcularından biri olarak gösterilen Michael Jordan ise 866 maç art arda çift haneli sayı üretmişti.

HEM EN GENÇ HEM EN YAŞLI İSTATİSTİĞİNDE ZİRVEDE

LeBron James, 20 yaşındayken NBA tarihinde bir sezonda 2000 sayı, 500 ribaunt ve 500 asist barajlarını aşarak bu başarıyı gösteren en genç oyuncu olmuştu.
All-star oyuncu, 33 yaşında bu istatistiği tekrarlayarak bu sayılara tek sezonda ulaşan en yaşlı oyuncu olmayı da başardı.

NBA tarihinde 10 sezon üst üste 2000 sayı barajını geçen isimler ise Michael Jordan, Karl Malone ve LeBron James.
33 yaşındaki James ayrıca, 943. kez 20'den fazla sayıyla oynayarak bu alanda Kobe Bryant'ı (941) geçerek 3. sıraya yükseldi.
Bu alanda ilk iki sırada Karl Malone (1134) ve Kareem Abdul Jabbar (1122) bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Arsenal CSKA Moskova UEFA Kupası maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Hasan Şaş'tan olay gönderme!

Baskonia Anadolu Efes EuroLeague maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe uzatmalarda mağlup