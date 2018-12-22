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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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22.12.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

LeBron James triple-double yaptı, Lakers kazandı

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LeBron James triple-double yaptı, Lakers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta New Orleans Pelicans'ı sahasında 112-104 mağlup etti. Los Angeles Lakers, LeBron James'in üstün performansının yardımıyla New Orleans Pelicans'ı 112-104 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, son iki maçını kaybeden Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta all-star LeBron James 22 sayı, 14 asist ve 12 ribauntluk performansıyla triple-double yaparken, Kyle Kuzma 23 sayı, Brandon Ingram 18 sayı, Ivica Zubac ise 16 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 18'inci mağlubiyetini alan Pelicans'ta Anthony Davis 30 sayı, 20 ribaunt, Jrue Holiday de 18 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Julius Randle ise 21 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi
Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, sezonun 25'inci galibiyetini, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 126-110 mağlup ederek aldı.

Raptors'ta Kawhi Leonard 37 sayı, OG Anunoby 21 sayı, 8 ribaunt, Pascal Siakam da 15 sayı, 10 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu. Bu sezon 25'inci kez kaybederek konferansında son sıraya gerileyen Cavaliers'ta Jordan Clarkson 20, Collin Sexton 17 sayı, Larry Nance ise 16 sayı ve 12 ribauntluk performans sergiledi. Mücadeleye ilk 5'te başlayıp, 22 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 12 sayı ve 3 ribaunt üretti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 98-86
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 126-110
Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 106-114
New York Knicks-Atlanta Hawks: 107-114
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 107-120
Chicago Bulls-Orlando Magic: 90-80
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 124-98
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 90-120
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 102-99
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 112-104

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