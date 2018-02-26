LeBron James tarihe geçti!
Cleveland Cavaliers ile San Antonio Spurs arasında oynanan mücadele LeBron James için ayrı bir önem arz ediyordu.
Cleveland Cavaliers’ın San Antonio Spurs’e 110-94 olduğu maçta LeBron James tarihi bir eşiği daha aşarak NBA’de tüm zamanların en çok asist yapan 11. oyuncusu olarak tarihe geçti.
LeBron James bu maçta 9 asist daha yapması halinde NBA tüm zamanlar asist sıralamasında Rod Strickland’ı geçip tüm zamanlar asist sıralamasında 11. sıraya yerleşecekti.
LeBron James 33 sayı, 13 ribaund ve 9 asistle tamamladığı maçta 7.988 asiste ulaşarak Rod Strickland’ı (7,987) geçti ve tüm zamanların en çok asist yapan 11. oyuncusu oldu. (NBAgünlükleri)
Tüm zamanlar asist sıralaması ise şu şekilde oluşuyor;
1-John Stockton :15806
2.Jason Kidd:12091
3.Steve Nash:10335
4.Mark Jackson:10334
5.Magic Johnson:10141
6.Oscar Robertson:9887
7.Isah Thomas:9061
8.Garry Payton:8966
9.Chris Paul:8.581
10.Andre Miller: 8.524
11.LeBron James:7989
12.Rod Strickland:7.987
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